В Рыбинске из-за коронавируса на карантин закрыли дежурную группу детского сада

15 Июль 2020 2020-07-15T14:16:34+03:00

Все помещения, мебель и игрушки в группе тщательно продезинфицировали Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники, дети и их родители отправлены на самоизоляцию

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В Рыбинске из-за угрозы распространения COVID-19 закрыли на карантин одну из дежурных групп детского сада №54.

- В дошкольном учреждении работают две изолированных друг от друга группы, одна из них сейчас закрывается. На самоизоляцию отправлены трое сотрудников детского сада, 20 малышей и их родители, - отметила директор регионального департамента образования Ирина Лобода.

Все помещения, мебель и игрушки в группе тщательно продезинфицировали.

На сегодняшний день в регионе выявлены еще 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших с начала пандемии достигло 5387 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU