В Рыбинске из-за коронавируса на карантин закрыли дежурную группу детского сада
В Рыбинске из-за угрозы распространения COVID-19 закрыли на карантин одну из дежурных групп детского сада №54.
- В дошкольном учреждении работают две изолированных друг от друга группы, одна из них сейчас закрывается. На самоизоляцию отправлены трое сотрудников детского сада, 20 малышей и их родители, - отметила директор регионального департамента образования Ирина Лобода.
Все помещения, мебель и игрушки в группе тщательно продезинфицировали.
На сегодняшний день в регионе выявлены еще 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших с начала пандемии достигло 5387 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU