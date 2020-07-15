Лима, Буся или Лана? В Ярославском зоопарке родилась альпака

15 Июль 2020 2020-07-15T13:52:17+03:00

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Совсем недавно КП-Ярославль писала о бэби-буме, который наблюдается в зоопарке. И вот на днях на свет появился еще один обитатель. В семье альпак родился детеныш.

- Это самочка! Малышка прекрасно себя чувствует. Она очень спокойная и большую часть времени любит поспать, как и все новорожденные. А молодая мамочка активно защищает и опекает свое сокровище, - рассказали сотрудники зоопарка.

По уже сложившейся традиции имя малышке выберут ярославцы. Предложить свой вариант или проголосовать за понравившийся можно в группе зоопарка «ВКонтакте». Победителем станет имя, которое наберет наибольшее количество лайков. Итоги голосования подведут 16 июля.

Пока в лидерах такие варианты, как Лима, Буся и Лана.

ИСТОЧНИК KP.RU