«Волшебная страна БКАД»: в Ярославской области дорогу выложили битым кирпичом
Дорогу из битого кирпича выложили в селе Варегово. Шедевр инженерной мысли запечатлели и фото выложили в группе «Дороги Ярославля» в Фейсбуке.
- Так вот она какая дорога, вымощенная желтым кирпичом? Ждем Элли, - вспомнили ярославцы в комментариях «Волшебника Изумрудного города».
- Дорога из битого кирпича в волшебной стране БКАД, - шутят пользователи соцсетей.
По всей видимости, тема реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является одной из наболевших. На качество выполненных работ ярославцы жалуются изо дня в день.
Весной похожая дорога из строительного мусора появилась в деревне Лисицино Гаврилов-Ямского района. Жители засняли дорогу на видео, уточнив, что «ремонт» сделала администрация Шопшинского сельского поселения.
ИСТОЧНИК KP.RU