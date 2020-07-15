2020-07-15T14:46:09+03:00
Общество

«Волшебная страна БКАД»: в Ярославской области дорогу выложили битым кирпичом

Это уже не первая в регионе дорога из строительного мусора
Светлана Крутикова
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Дорогу из битого кирпича выложили в селе Варегово. ФОТО: группа "Дороги Ярославля" в ФейсбукеДорогу из битого кирпича выложили в селе Варегово. ФОТО: группа "Дороги Ярославля" в Фейсбуке
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Дорогу из битого кирпича выложили в селе Варегово. Шедевр инженерной мысли запечатлели и фото выложили в группе «Дороги Ярославля» в Фейсбуке.

- Так вот она какая дорога, вымощенная желтым кирпичом? Ждем Элли, - вспомнили ярославцы в комментариях «Волшебника Изумрудного города».

- Дорога из битого кирпича в волшебной стране БКАД, - шутят пользователи соцсетей.

По всей видимости, тема реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является одной из наболевших. На качество выполненных работ ярославцы жалуются изо дня в день.

Весной похожая дорога из строительного мусора появилась в деревне Лисицино Гаврилов-Ямского района. Жители засняли дорогу на видео, уточнив, что «ремонт» сделала администрация Шопшинского сельского поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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