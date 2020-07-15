Сроки окончания ремонта Добрынинского моста в Ярославле сдвигать не будут

15 Июль 2020 2020-07-15T13:22:02+03:00

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Сроки окончания ремонтных работ на Добрынинском мосту сдвигать не будут. Об этом вчера, 14 июля, на общегородском собрании в мэрии заявил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Напомним, в начале мая по мосту открыли сквозное движение. Однако через две недели обнаружили дефекты в пролетном строении и движение вновь закрыли. Чтобы понять причины возникших дефектов, пригласили независимых экспертов из Санкт-Петербурга. К 16 июля специалисты должны дать предварительные заключения. А 17 июля, возможно, движение по мосту снова откроют

- Пока подрядчик находится в графике. Но мы ждем заключения от экспертов. У нас была временная приостановка только в части, где выявили дефекты. После того, как получим от независимой организации выводы и рекомендация по дальнейшим нашим действиям, будем принимать решение об открытии моста или все-таки выполнения тех мероприятий, которые потребуются, - сказал Ярослав Овчаров.

ИСТОЧНИК KP.RU