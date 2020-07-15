Определили точные границы между Ярославской и Московской областями

15 Июль 2020 2020-07-15T16:01:43+03:00

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Завершилась работа по описанию границ между Ярославской и Московской областями. В течение двух проводился анализ архивных данных, была организована федеральная экспертиза землеустроительной документации. Губернаторы регионов подписали соглашения о границах, после чего документы утвердили законодательные органы власти областей.

Точное определение границ поможет избежать имущественных и земельных споров. По словам, заместителя председателя регионального правительства Романа Колесова, на сегодняшний день Ярославская область находится в числе лидеров ЦФО по описанию границ со смежными регионами.

- В ЕГРН уже внесены данные о 50 процентах границ с Вологодской, Костромской и Московской областями. Сейчас продолжаются работы по описанию границ с Тверской, Ивановской и Владимирской областями, - пояснил Роман Колесов.

ИСТОЧНИК KP.RU