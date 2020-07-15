В Ярославле определили подрядчика, который выполнит ямочный ремонт
Ямочным ремонтом дорог в Ярославле займется компания «Линоприм». Именно она стала победителем электронного аукциона. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
С фирмой заключат контракт на сумму 28 миллионов рублей. Ямочный ремонт будут проводить на 954 улицах в шести районах города, большинство объектов находятся во Фрунзенском и Заволжском районах. К работам подрядчик приступит 1 августа.
Примечателен тот факт, что компания-победитель стала единственной участницей аукциона. Ранее она выполняла работы по ремонту и благоустройству в Переславле-Залесском и Ростове.
ИСТОЧНИК KP.RU