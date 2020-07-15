Киноманом может стать каждый - абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее

15 Июль 2020 2020-07-15T11:46:28+03:00

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Абонемент «Киноман» - новое уникальное предложение видеосервиса Wink, которое позволяет смотреть все фильмы и сериалы, в том числе премьеры, с фиксированной скидкой 25%. «Киноман» станет безусловно выгодным приобретением для всей семьи - достаточно купить один абонемент, а пользоваться скидкой и смотреть контент на пяти экранах (телевизор, смартфон, планшет, ноутбук или компьютер) под одним аккаунтом могут все члены семьи.

- За время действия ограничений люди начали чаще пользоваться онлайн-видеосервисами - покупать и смотреть фильмы и сериалы стали в разы больше, чем ранее. Мы зафиксировали также рост семейного просмотра с использованием пяти экранов, когда каждый член семьи выбирает контент на свой вкус. Все это подтолкнуло нас к созданию нового предложения, позволяющего покупать видеоконтент много и выгодно - абонемента со скидкой на любые фильмы. Ранее онлайн-кинотеатры делали скидки в основном на старые фильмы и сериалы. Абонемент «Киноман» от Wink распространяется на любые новинки и окупается буквально с первых просмотров, тем более когда им пользуется вся семья и на разных устройствах, - подчеркнула вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

Только до 30 сентября 2020 года абонемент «Киноман» можно приобрести в рамках акции по специальной цене - 99 рублей в месяц (она останется неизменной и после завершения акции). С октября стоимость абонемента составит 249 рублей в месяц, сообщает пресс-служба «Ростелеком».

Рекламная кампания в поддержку продукта уже стартовала на ТВ, в наружной рекламе и digital-каналах. Главные герои кампании - обаятельная пара, отношениям которой стал угрожать кто-то «третий». Однако очень быстро становится понятно, что «третий» - это абонемент «Киноман», предложение, перед которым в итоге не смогут устоять оба героя. Съемки ролика проходили в Москве с соблюдением всех рекомендованных мер.

- Рекламная кампания «Киноман» является логичным воплощением нашей коммуникационной платформы «Технологии возможностей». Сейчас мы представляем новую уникальную возможность видеосервиса Wink - абонемент «Киноман». На его разработку нас вдохновили по-настоящему любящие и ценящие кино люди - те, кто регулярно покупает фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах. Их страсть к хорошему кино и легла в основу креативной идеи, - отметила вице-президент по маркетингу «Ростелекома» Инна Походня.