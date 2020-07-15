2020-07-15T11:18:23+03:00
Общество

«Россети Центр» повысили надежность электроснабжения Свято-Введенского Толгского женского монастыря в Ярославской области

Состояние реконструируемой кабельной линии требовало безотлагательного ремонта
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Состояние реконструируемой кабельной линии требовало безотлагательного ремонтаСостояние реконструируемой кабельной линии требовало безотлагательного ремонта
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Филиал «Россети Центр Ярэнерго» реконструировал более километра кабельной линии электропередачи 6 кВ для повышения надежного электроснабжения Свято-Введенского Толгского женского монастыря – одного из крупнейших женских монастырей страны, признанной святыней паломничества.

Кабельная линия является одной из питающих весь монастырский комплекс. Она связывает узловую питающую подстанцию 6 кВ и оборудование, расположенное на территории монастыря. Ярославские энергетики проложили инженерные коммуникации под землей в том числе и бестраншейным способом при помощи специального оборудования горизонтально-направленного бурения с соблюдением всех технологических особенностей. Таким образом поверхность территории монастыря осталась нетронутой, включая элементы благоустройства, дорожное полотно и строения.

Поверхность территории монастыря осталась нетронутой

Поверхность территории монастыря осталась нетронутой

Состояние реконструируемой кабельной линии требовало безотлагательного ремонта, поэтому работы были включены в план текущего года. Толгский монастырь - гордость Ярославской земли, для нас было важно обеспечить надежность электроснабжения данного комплекса оперативно с применением современных технологий, позволивших не нарушить ландшафт монастырской территории», - отметил Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» реализует целый ряд программ, направленных на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса Ярославской области. В течение 2020 года энергетики планируют отремонтировать 699 километров кабельных и воздушных линий электропередачи, 228 трансформаторных подстанций на всей территории региона. За первое полугодие уже выполнено 68 % от намеченного годового объема.

«Россети Центр Ярэнерго» реконструировали более километра кабельной линии электропередачи

«Россети Центр Ярэнерго» реконструировали более километра кабельной линии электропередачи

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