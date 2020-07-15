Ярославская прокуратура через суд добилась выделения квартиры сироте

15 Июль 2020 2020-07-15T12:49:28+03:00

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В прокуратуру Дзержинского района Ярославля обратилась 24-летняя девушка. Ярославна сообщила, что ей не предоставляют жилье как ребенку-сироте.

Выяснилось, что заявительница была включена в список лиц, которые имеют право на получение жилья. Однако заветных квадратных метров сирота не получила. В настоящее время девушке принадлежит 1/5 доля в квартире общей площадью 42,3 квадратных метра. Но проживать там невозможно, так как в квартире живет мать ярославны, лишенная родительских прав. К тому же женщине также принадлежит 1/5 часть квартиры.

- По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием обязать департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области предоставить сироте жилье общей площадью не менее 28 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд иск прокурора удовлетворил. Теперь девушка получит благоустроенную квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU