В Ярославле пройдет один из этапов мужской волейбольной Лиги наций
Весной следующего года в Ярославле пройдет один из этапов мужской волейбольной Лиги наций. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
- Игры должны были пройти этой весной, но, как вы знаете, проводить массовые мероприятия запретили. Тем не менее мы решили от турнира не отказываться и договорились с организаторами: с 21 по 23 мая следующего года Лига наций приедет в Ярославль, - сказал глава региона.
В России должны были пройти два этапа Лиги наций: среди мужчин - в Ярославле в мае, среди женщин - в Уфе в июне. В Ярославле в «Арене-2000» сборная России должна была провести матчи против сборных США, Польши и Австралии. Однако из-за пандемии коронавируса турнир отложили.
ИСТОЧНИК KP.RU