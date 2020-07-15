15 Июль 2020 2020-07-15T10:17:15+03:00

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Весной следующего года в Ярославле пройдет один из этапов мужской волейбольной Лиги наций. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Игры должны были пройти этой весной, но, как вы знаете, проводить массовые мероприятия запретили. Тем не менее мы решили от турнира не отказываться и договорились с организаторами: с 21 по 23 мая следующего года Лига наций приедет в Ярославль, - сказал глава региона.

В России должны были пройти два этапа Лиги наций: среди мужчин - в Ярославле в мае, среди женщин - в Уфе в июне. В Ярославле в «Арене-2000» сборная России должна была провести матчи против сборных США, Польши и Австралии. Однако из-за пандемии коронавируса турнир отложили.

ИСТОЧНИК KP.RU