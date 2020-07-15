2020-07-15T10:47:57+03:00
Происшествия

Мошенник из Самары обманул семерых ярославских пенсионеров

В общей сложности ярославцы лишились более 400 тысяч рублей
Светлана Крутикова
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Семь ярославских пенсионеров в общей сложности лишились 409 тысяч рублейСемь ярославских пенсионеров в общей сложности лишились 409 тысяч рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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36-летний житель Самарской области пойдет под суд. Мужчина обвиняется в совершении семи эпизодов телефонного мошенничества. Жертвами преступника стали ярославские пенсионеры.

Освободившись из мест лишения свободы, мужчина решил «подзаработать». Метод избрал проверенный: мошенник купил несколько сим-карт и телефонов и начал звонить в разные города, в том числе и в Ярославль.

- Обвиняемый путем случайного подбора цифр звонил на стационарные номера телефонов. Потерпевшим он представлялся сыном, якобы попавшим в ДТП и задержанным за это. В ходе разговора менял голос и представлялся сотрудником полиции, который за денежное вознаграждение, якобы, готов был решить проблему. Чтобы потерпевшие не могли перезвонить родственникам и проверить информацию, обвиняемый под различными предлогами узнавал их телефонные номера и занимал обе линии: и стационарную, и сотовую. Пожилые люди соглашались передать требуемые суммы. В результате семь ярославских пенсионеров в общей сложности лишились 409 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Мошенника задержали в Самаре. В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд. Незадачливому «бизнесмену» грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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