В Ярославской области от укусов клещей пострадали более 3 тысяч человек

15 Июль 2020 2020-07-15T09:51:50+03:00

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В Ярославской области с начала сезона активности клещей более трех тысяч человек обратились за медицинской помощью. Из общего числа укушенных третью часть составляют дети. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. При этом количество обращений в этом году в два раза меньше, чем за тот же период времени в среднем за последние три года.

- Самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Когда вы находитесь в лесу или на даче, необходимо соблюдать меры предосторожности: проводить само- и взаимоосмотры, обрабатывать одежду репеллентами, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Ярославской области.

Если вы обнаружили на теле клеща, следует обратиться к медикам, чтобы это маленькое животное удалили правильно и без последствий. Если до врачей в ближайшие часы не добраться, то стоит удалить клеща самостоятельно, соблюдая все правила безопасности. Снятого клеща необходимо отвезти на исследование в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. В Ярославле она находится по адресу: улица Войнова, 1; в Рыбинске - улица Солнечная, 39.

ИСТОЧНИК KP.RU