В Рыбинске до конца года достроят школу и трое яслей

15 Июль 2020 2020-07-15T09:20:13+03:00

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В Рыбинске до конца этого года достроят трое яслей и школу. Ясли появятся на улицах Крестовой, Лизы Чайкиной и 50 лет ВЛКСМ, школа - на Тракторной.

- Школа рассчитана на 786 учеников. При этом проект разработали специально для города. С учетом новой планировки ребята смогут одновременно развивать музыкальные, танцевальные и спортивные способности. Появление столь крупного соцобъекта даст импульс развитию микрорайона, - сказал заместитель председателя правительства региона Виктор Неженец.

Школа готова более чем на 80 процентов. В здании – более 200 учебных кабинетов, спортивные залы. В настоящее время идут работы по прокладке сетей телефонной связи и Интернета, благоустройству пришкольной территории, на которой появятся хоккейный корт, две баскетбольные и волейбольная площадки.

Кроме того, совсем скоро 120 малышей смогут пойти в новые ясли. Вчера, 14 июля, комиссия оценила ход работ на объекте на улице 50 лет ВЛКСМ. Сейчас завершается благоустройство территории. На следующей неделе подрядчик приступит к чистовой отделке. Завершить строительство должны осенью. Возможно, что уже до конца года ясли смогут принять первых 40 малышей от полутора до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU