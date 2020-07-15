В Ярославле ограничат остановку и стоянку транспорта на дублере Московского проспекта

На дублере Московского проспекта ограничат остановку и стоянку транспорта Фото: Мэрия Ярославля

С 1 августа в Ярославле вводится ограничение остановки и стоянки транспорта. Оно будет действовать на дублере Московского проспекта в районе дома №149.

А со 2 августа остановку и стоянку машин ограничат еще и на улице Наумова в районе домов №28 корпус 3 и №28 корпус 4, от въезда в Ярославское высшее военное училище ПВО в сторону Московского проспекта.

Мэрия Ярославля просит водителей быть внимательными и соблюдать установленные правила дорожного движения. Это позволит избежать штрафов и эвакуации автомобилей.