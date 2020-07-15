Жителя Ярославской области будут судить за убийство соседа

15 Июль 2020 2020-07-15T08:18:33+03:00

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32-летний житель Большесельского района предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в убийстве.

7 апреля этого года возле одного из домов в Большом селе обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Подозрение пало на соседа потерпевшего. Местного жителя задержали, и он во всем признался. Оказалось, что между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой обвиняемый, находившийся в нетрезвом состоянии, схватил нож и несколько раз ударил им соседа. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

- Следствие собрало достаточно доказательств, дело передано в суд. Обвиняемый находится под стражей, - сообщили в пресс-службе СК России по Ярославской области.

Мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU