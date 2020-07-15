2020-07-15T08:51:37+03:00
Общество

В Ярославской области осужденные смогут общаться с родными по видеосвязи

Первый терминал для видеозвонков появился в колонии №1 в Ярославле
Светлана Крутикова
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Осужденные могут общаться по видеосвязи не больше 15 минут в день. ФОТО: пресс-служба УФСИН России по Ярославской областиОсужденные могут общаться по видеосвязи не больше 15 минут в день. ФОТО: пресс-служба УФСИН России по Ярославской области
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В исправительной колонии №1 в Ярославле установили первый аппарат видеосвязи. Теперь осужденные смогут не только услышать, но и увидеть своих родственников. Как отметили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области, в связи с эпидситуацией проведение длительных свиданий приостановлено, поэтому видеотерминалы помогут сохранить общение с близкими.

Новый аппарат оборудован видеокамерой и телефонной трубкой. Для того, чтобы связаться с осужденным, у собеседника должен быть компьютер с веб-камерой и выходом в интернет или мобильный телефон с аналогичными функциями. Видеозвонки приравниваются к разговорам по телефону, поэтому их количество не ограничено. Однако при этом осужденные могут общаться по видеосвязи не больше 15 минут в день.

- Осуществляя видеозвонки, осужденные поддерживают социально-полезные связи со своими родными, а это безусловно положительно влияет на процесс исправления и подготовку человека к освобождению, - отметил заместитель начальника исправительной колонии №1 майор внутренней службы Николай Малинов.

Установить подобные терминалы для видеозвонков планируют во всех исправительных учреждениях региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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