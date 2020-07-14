2020-07-14T18:01:42+03:00
Спорт

Ярославский «Буревестник» подписал контракт с американским форвардом

Соглашение рассчитано на год
Светлана Крутикова
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Клуб подписал контракт с американским форвардом Джавонте Дагласом. ФОТО: пресс-служба БК "Буревестник"Клуб подписал контракт с американским форвардом Джавонте Дагласом. ФОТО: пресс-служба БК "Буревестник"
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В ярославском баскетбольном клубе «Буревестник» новый игрок. Клуб подписал контракт с американским форвардом Джавонте Дагласом.

До начала профессиональной карьеры баскетболист один сезон отыграл в NCAA за университет Вирджинии, затем два года выступал во втором дивизионе студенческой лиги за университет Монтевалло штата Алабама.

В 2018 году Джавонте Даглас подписал свой первый профессиональный контракт с новозеландским клубом «Таранаки Маунтин Эирс» и стал лучшим бомбардиром Национальной Баскетбольной Лиги Новой Зеландии с показателями: 21.6 очков, 10.8 подборов, 2.5 передач

Затем спортсмен продолжил карьеру в чемпионате Чехии за клуб «Оломоуцко». Там Даглас отыграл два сезона. За это время баскетболист 11 раз признавался MVP недели, был вызван на Матч Всех Звезд 2019, а также добрался до полуфинала чемпионата страны.

- Парень сейчас мог бы быть в ведущих дивизионах Европы, таких как испанская АСВ или итальянская серия А. Но судьба привела его в Ярославль. Я уверен, что Даглас сделает все, чтобы полет «Буревестника» в новом сезоне проходил на максимально возможной высоте! - сказал главный тренер «Буревестника» Михаил Терехов.

Визитной карточкой американца является бросок сверху. А это значит, что в «Буревестнике» на одного данкера стало больше. Соглашение с Джавонте Дагласом рассчитано на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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