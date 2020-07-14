2020-07-14T09:02:34+03:00
Происшествия

17-летний житель Ростова подозревается в сбыте наркотиков

Подросток успел оборудовать не меньше двух тайников
Светлана Крутикова
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На время следствия родителей юноши обязали смотреть за сыном. ФОТО: пресс-служба СК России по Ярославской областиНа время следствия родителей юноши обязали смотреть за сыном. ФОТО: пресс-служба СК России по Ярославской области
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В отношении 17-летнего жителя Ростова возбуждено уголовное дело. Юноша подозревается в сбыте наркотиков.

- В марте этого года подозреваемый, вступив в преступный сговор с другими лицами, поместил наркотики в выбранные им в качестве тайников места. Всего подросток оборудовал не меньше двух тайников. Незаконные действия юноши пресекли полицейские. Наркотики, которые у подростка были при себе, изъяли, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

В настоящее время расследование продолжается. На время следствия родителей юноши обязали смотреть за сыном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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