17-летний житель Ростова подозревается в сбыте наркотиков
В отношении 17-летнего жителя Ростова возбуждено уголовное дело. Юноша подозревается в сбыте наркотиков.
- В марте этого года подозреваемый, вступив в преступный сговор с другими лицами, поместил наркотики в выбранные им в качестве тайников места. Всего подросток оборудовал не меньше двух тайников. Незаконные действия юноши пресекли полицейские. Наркотики, которые у подростка были при себе, изъяли, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.
В настоящее время расследование продолжается. На время следствия родителей юноши обязали смотреть за сыном.
ИСТОЧНИК KP.RU