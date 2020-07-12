В Ярославской области КамАЗ насмерть сбил велосипедиста

12 Июль 2020 2020-07-12T12:42:08+03:00

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Вчера, 11 июля, около 13:30 на 46 километре дороги Углич - Ростов произошло ДТП. 36-летний водитель КамАЗа сбил велосипедиста. От полученных травм 64-летний мужчина скончался на месте.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Вчера, 11 июля, в Ярославской области произошло еще одно ДТП с летальным исходом. В Рыбинске мотоциклист насмерть сбил супружескую пару и погиб сам. Пассажир мотоцикла с травами был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU