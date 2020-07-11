2020-07-11T15:20:18+03:00
Общество

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова стала лавина и плохая видимость

Генеральная прокуратура завершила проверку
Светлана Крутикова
Поделиться:
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова стала лавина и плохая видимостьПричиной гибели туристов на перевале Дятлова стала лавина и плохая видимостьФото: Николай ВАРСЕГОВ
Изменить размер текста:

Группа туристов на перевале Дятлова погибла из-за схода лавины и плохой видимости, которая помешала людям найти оставленную палатку. Об этом заявил заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.

- Группа ушла на 50 метров от палатки к каменной гряде. Развернувшись, люди палатку уже не увидели. Видимость была 16 метров, - рассказал на пресс-конференции в редакции «Комсомольской правды» Андрей Курьяков.

По его словам, группа стала спускаться дальше. Погода начала ухудшаться, порывы ветра достигали 35 метров в секунду. Люди разожгли костер. Два человека погибли у костра. Остальные попытались вернуться и найти палатку, но замерзли. Температура на тот момент опустилась до минус 40-45 градусов.

- Туристы до последнего боролись за жизнь, но в данных обстоятельствах шансов спастись у них не было, - подытожил Андрей Курьяков.

Группа туристов из Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова погибла в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль. С того времени выдвигались десятки версий произошедшего. В феврале 2019 года Генеральная прокуратура инициировала новую проверку, чтобы оставить только одну версию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова стала лавина и плохая видимость
В Рыбинском районе иномарка вылетела в кювет: пострадал пассажир
В Ярославской области удаленную работу отрегулируют законодательно
В ярославских лесах обустроят больше 7 тысяч подкормочных площадок
В Ярославле пропал 16-летний подросток
Предпринимательницу из Ярославской области подозревают в невыплате зарплаты сотрудникам
В Ярославле росгвардеец спас ребенка
Даже ямы кровоточат: в Ярославле появилась лужа красного цвета
Мусорный полигон под Гаврилов-Ямом полностью потушили
Масочный режим в Ярославской области продлили до 1 августа
11 июля в Ярославской области откроются кафе и рестораны
В Ярославской области алкоголика лишили права на ношение оружия
Ярославцам запретили купаться в Петропавловских прудах
В Ярославле водитель не пропустил машину скорой помощи
Из Москвы до Ярославля будет ходить скоростной поезд «Ласточка»
Ярославец украл из квартиры пенсионерки 150 тысяч рублей
В ярославской больнице №2 назначен новый главный врач
Акция «Бессмертный полк» в Рыбинске: как принять участие и где пройдет
Ребенок звал маму: в Ярославском районе загорелся жилой дом