Причиной гибели туристов на перевале Дятлова стала лавина и плохая видимость

11 Июль 2020 2020-07-11T15:20:18+03:00

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Группа туристов на перевале Дятлова погибла из-за схода лавины и плохой видимости, которая помешала людям найти оставленную палатку. Об этом заявил заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.

- Группа ушла на 50 метров от палатки к каменной гряде. Развернувшись, люди палатку уже не увидели. Видимость была 16 метров, - рассказал на пресс-конференции в редакции «Комсомольской правды» Андрей Курьяков.

По его словам, группа стала спускаться дальше. Погода начала ухудшаться, порывы ветра достигали 35 метров в секунду. Люди разожгли костер. Два человека погибли у костра. Остальные попытались вернуться и найти палатку, но замерзли. Температура на тот момент опустилась до минус 40-45 градусов.

- Туристы до последнего боролись за жизнь, но в данных обстоятельствах шансов спастись у них не было, - подытожил Андрей Курьяков.

Группа туристов из Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова погибла в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль. С того времени выдвигались десятки версий произошедшего. В феврале 2019 года Генеральная прокуратура инициировала новую проверку, чтобы оставить только одну версию.

ИСТОЧНИК KP.RU