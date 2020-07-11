В Рыбинском районе иномарка вылетела в кювет: пострадал пассажир

11 Июль 2020 2020-07-11T13:58:49+03:00

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Сегодня, 11 июля, около часа ночи в Рыбинском районе на трассе Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец произошло ДТП. По предварительной информации, 38-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Фольксваген», не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

- В результате аварии пострадала 63-летняя пассажирка. Женщину с травмами доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU