В Рыбинском районе иномарка вылетела в кювет: пострадал пассажир
Авария произошла ночью 11 июля
Авария произошла на трассе Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - ЧереповецФото: УМВД по Ярославской области
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Сегодня, 11 июля, около часа ночи в Рыбинском районе на трассе Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец произошло ДТП. По предварительной информации, 38-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Фольксваген», не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
- В результате аварии пострадала 63-летняя пассажирка. Женщину с травмами доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU