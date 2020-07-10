2020-07-10T11:04:21+03:00
Общество

Ярославским предпринимателям выделили «SOS-пакет»

Предприниматели нашей области получили возможность быть на связи в любой ситуации
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Фото предоставлено Tele2Фото предоставлено Tele2
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Оператор Tele2 добавил в тарифы для компаний бесплатный сервис - «SOS-пакет». Он дает возможность общаться в мессенджере WhatsApp и пользоваться сервисами навигации «Яндекс» даже при нулевом балансе.

По данным оператора, владельцы бизнеса стали активнее пользоваться интернетом. В сегодняшней ситуации им особенно важна поддержка и бесплатные сервисы. Поэтому в Tele2 внесли полезные обновления в тарифы.

В первую очередь, обнулили стоимость трафика за общение в WhatsApp и использование сервисов навигации «Яндекс». Эта возможность доступна в случае, если клиент не успел пополнить счет телефона. Она позволяет всегда быть на связи. Также на тарифах доступны: безлимитные звонки внутри сети, а за границей – пакет входящих минут и неограниченный интернет. Минуты можно поменять на трафик, а неиспользованные услуги не сгорают и переносятся на следующий месяц, сообщает пресс-служба сотового оператора.

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