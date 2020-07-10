Детский омбудсмен Ярославской области проверил оздоровительные лагеря

10 Июль 2020 2020-07-10T11:04:32+03:00

Во время проверки детские лагеря внутри периметра не посещаются. ФОТО: группа "Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области" в Фейсбуке

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области начал проводить внешний мониторинг летней оздоровительной кампании. Напомним, что детские лагеря в регионе приступили к работе с 6 июля.

- В ходе мониторинга объекты отдыха детей внутри периметра не посещаются. Исполнение требований Роспотребнадзора изучается путем наружного наблюдения, а также проводится опрос должностных лиц. Особое внимание уделяется наличию в заездах детей из других регионов страны. Кроме того, проверяется, исполняет ли персонал лагеря требование не покидать его территорию, - рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребенка.

В первый день мониторинга выявили несущественные нарушения установленных требований. Администрациям лагерей рекомендовали устранить недочеты.

- Мониторинг будет продолжаться весь период летней оздоровительной кампании. Им будет охвачено 100 % мест массового отдыха детей на территории Ярославской области, - сказал Михаил Крупин.

ИСТОЧНИК KP.RU