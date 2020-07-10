2020-07-10T10:08:44+03:00
Общество

Ярославцы жалуются на цвет горячей воды из-под крана

Приходится греть на плите холодную воду - иначе помыться невозможно
Алина Кузечкина
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Качество горячей воды оставляет желать лучшегоКачество горячей воды оставляет желать лучшегоФото: Полина Вачнадзе
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Несколько недель назад в Ярославле проводили сезонные проверки горячего водоснабжения. Воды не было две недели. И вот, 1 июля, ее наконец-то дали. Но на место одной проблемы пришла другая: вода течет, мягко говоря, сомнительного качества. Екатерина Жукова, мать двоих детей, проживает в Красноперекопском районе. Девушка на собственном примере ощутила всю тяжесть ситуации.

– Я живу на улице Бахвалова. У нас горячая вода течет оранжевого цвета, а у меня маленькие дети. Чтобы искупать грудного ребеночка, мне приходится носить воду в ведрах и потом ее греть, а у меня больная спина, – говорит Екатерина.

Самое обидное, что ярославна не сидит сложа руки: она регулярно обращается за помощью в управляющую компанию, но там просят подождать.

– Последний раз я звонила в диспетчерскую неделю назад, подала заявку, но ничего не изменилось. Больше всего меня огорчает, что мне приходится еще и платить за это безобразие! – возмущена Екатерина.

С похожей ситуацией столкнулся брагинец Эдуард Благов. Молодой человек уверен, что проблемы с водой связаны с некачественным оборудованием.

– Мой дом 1968 года постройки. Судя по тому, какие проблемы с водой, трубы и не меняли с того момента. Чтобы вода нагрелась, ее приходится сливать минут пять. Мало того, что она коричневого цвета, так еще и пахнет ржавчиной, – поделился Эдуард.

В ближайшее время отключений воды не планируется. Однако, нельзя однозначно сказать, что лучше: когда она есть, но плохая, или когда ее нет вообще.

– Заявки от Жуковой поступали. Сейчас они переданы в технический отдел для составления претензий в ТГК 2, – прокомментировали в управляющей компании «Управдом Красноперекопского района».

ИСТОЧНИК KP.RU

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