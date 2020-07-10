В Ярославской области мертвых кур раскидало по дороге

10 Июль 2020 2020-07-10T09:41:19+03:00

Тушки выпали из фуры, а водитель это заметил не сразу

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Примерно 200 метров дороги в Гаврилов-Ямском районе вчера, 9 июля, было усеяно тушками мертвых кур. Водитель большегруза, который перевозил птиц, не сразу заметил, что у машины открылся задний борт и товар вывалился на дорогу.

Автомобили в этом месте идут довольно плотным потоком, поэтому биомассу быстро раскатали. Усугубляла ситуацию жара. КП-Ярославль обратилась в администрацию Гаврилов-Ямского района, там рассказали, что еще вчера вечером загрязненный участок трассы привели в порядок.

- Собрали тушки, щеткой смели все остатки мяса. Никакой угрозы для безопасности дорожного движения нет. Но компании «Ярдормост», которая обслуживает эту дорогу, рекомендовано участок промыть, этим они займутся сегодня днем, - рассказал первый заместитель главы администрации Гаврилов-Ямского района Андрей Забаев.

ИСТОЧНИК KP.RU