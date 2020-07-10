Житель Ярославской области построил баню из незаконно спиленных деревьев

10 Июль 2020 2020-07-10T10:38:08+03:00

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Предприимчивый 57-летний житель Любимского района предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в незаконной вырубке леса.

Следствие установило, что с марта по апрель этого года без оформления необходимых документов обвиняемый срубил десять сосен на территории государственного заказника около деревни Лилицино. Ущерб от действий лесоруба составил более 335 тысяч рублей.

- Мужчина вывез сосны на своем тракторе. По следам волочения хлыстов деревьев установили место с распиленными соснами. Там же обнаружили сруб бани, который обвиняемый успел из этих деревьев построить. Мужчина свою вину полностью признал и частично возместил материальный ущерб, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Несмотря на это, уйти от ответственности лесорубу не удастся. В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU