В Ярославле начали ремонтировать улицу Карабулина
В Ярославле приступили к ремонту улицы Карабулина. Жители неоднократно жаловались на состояние дороги. В 2018 году ее признали неудовлетворительной и включили в план ремонта.
- Подрядчик приступил к работе на прошлой неделе, сейчас идет формирование дорожного основания, - отметил заместитель начальника управления департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Владимир Бобков.
На участке от Большой Федоровской до 1-ой Вокзальной отремонтируют более пяти тысяч квадратных метров дороги, установят недостающие ограждения, сделают разметку, а также заменят и установят недостающие дорожные знаки. Работы планируют завершить в сентябре.
В этом году в Красноперекопском районе отремонтируют еще улицы Рыкачева, Закгейма и 1-ю Забелицкую.
ИСТОЧНИК KP.RU