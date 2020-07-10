2020-07-10T09:09:32+03:00
Общество

В Ярославле начали ремонтировать улицу Карабулина

Работы планируют завершить в сентябре
Светлана Крутикова
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В этом году в Красноперекопском районе отремонтируют еще улицы Рыкачева, Закгейма и 1-ю ЗабелицкуюВ этом году в Красноперекопском районе отремонтируют еще улицы Рыкачева, Закгейма и 1-ю ЗабелицкуюФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле приступили к ремонту улицы Карабулина. Жители неоднократно жаловались на состояние дороги. В 2018 году ее признали неудовлетворительной и включили в план ремонта.

- Подрядчик приступил к работе на прошлой неделе, сейчас идет формирование дорожного основания, - отметил заместитель начальника управления департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Владимир Бобков.

На участке от Большой Федоровской до 1-ой Вокзальной отремонтируют более пяти тысяч квадратных метров дороги, установят недостающие ограждения, сделают разметку, а также заменят и установят недостающие дорожные знаки. Работы планируют завершить в сентябре.

В этом году в Красноперекопском районе отремонтируют еще улицы Рыкачева, Закгейма и 1-ю Забелицкую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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