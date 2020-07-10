2020-07-09T19:50:37+03:00
Общество

18 реанимобилей, 5 автобусов передали учреждениям Ярославской области. Кто их получит?

Церемония вручения прошла на Советской площади в Ярославле
Полина Вачнадзе
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Церемония вручения прошла на Советской площади в ЯрославлеЦеремония вручения прошла на Советской площади в ЯрославлеФото: Правительство Ярославской области
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18 реанимобилей и 5 школьных автобусов сегодня, 9 июля, получили ярославские учреждения. 17 машин отправились в парк Станции скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф, а одна - в перинатальный центр. Общая стоимость техники составляет более 75 миллионов рублей.

Автобусы ПАЗ теперь будут возить на уроки и обратно детей из школы №9 Переславля и №1 Пошехонья, Константиновской школы Тутаевского района, Григорьевской школы Ярославского района и Пружининской школы Гаврилов-Ямского района. Все машины оснащены тахографами, спутниковой навигационной системой и ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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