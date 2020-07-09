В ДТП в Ярославле погиб 22-летний парень

9 Июль 2020 2020-07-09T10:54:20+03:00

На Ленинградском проспекте столкнулись «ВАЗ» и «УАЗ» Фото: УМВД по Ярославской области

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Сегодня, 9 июля, около 00:20 в Дзержинском районе произошло смертельное ДТП. На Ленинградском проспекте столкнулись «ВАЗ» и «УАЗ».

- В результате аварии 22-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» скончался на месте. Водители обеих машин с травмами доставили в больницу. Двое пассажиров «УАЗа» нуждаются в амбулаторном лечении, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU