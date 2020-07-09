В Переславском районе заблудившуюся в лесу бабушку нашла служебная собака

9 Июль 2020 2020-07-09T09:59:26+03:00

Именно Автора и вышла на след заблудившейся пенсионерки Фото: УМВД по Ярославской области

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Вечером 8 июля в полицию Переславля обратилась жительница Ярославля – ее 76-летняя мама ушла из дома в деревне Петрищево и не вернулась. Бабушка в силу возраста плохо слышит, страдает расстройством памяти и неважно ориентируется на местности.

Сотрудники полиции сразу стали прочесывать ближайший лес. Им помогала служебная собака Аврора со своим хозяином – кинологом, младшим лейтенантом Евгением Салковым. Именно Автора и вышла на след заблудившейся пенсионерки: бабушку нашли в лесу, всего в трех километрах от населенного пункта.

Полиция предупреждает: пожилым людям стоит воздержаться от походов в лес в одиночку.

ИСТОЧНИК KP.RU