2020-07-09T09:59:26+03:00
Общество

В Переславском районе заблудившуюся в лесу бабушку нашла служебная собака

Женщина плутала в трех километрах от населенного пункта
Полина Вачнадзе
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Именно Автора и вышла на след заблудившейся пенсионеркиИменно Автора и вышла на след заблудившейся пенсионеркиФото: УМВД по Ярославской области
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Вечером 8 июля в полицию Переславля обратилась жительница Ярославля – ее 76-летняя мама ушла из дома в деревне Петрищево и не вернулась. Бабушка в силу возраста плохо слышит, страдает расстройством памяти и неважно ориентируется на местности.

Сотрудники полиции сразу стали прочесывать ближайший лес. Им помогала служебная собака Аврора со своим хозяином – кинологом, младшим лейтенантом Евгением Салковым. Именно Автора и вышла на след заблудившейся пенсионерки: бабушку нашли в лесу, всего в трех километрах от населенного пункта.

Полиция предупреждает: пожилым людям стоит воздержаться от походов в лес в одиночку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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