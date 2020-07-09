2020-07-09T09:37:11+03:00
Общество

В Ярославской области откроется 20 загородных лагерей

Три уже приступили к работе
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области откроется 20 загородных лагерейВ Ярославской области откроется 20 загородных лагерейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В этом году в Ярославской области откроются 20 загородных лагерей. Три из них – имени Матросова, имени Гагарина и «Полянка» уже начали работать, туда заехали 374 ребенка и 133 сотрудника.

На все ближайшие заезды из-за угрозы COVID-19 лагерям придется отказаться от некоторых привычных событий, например, межлагерных мероприятий и родительских дней.

При заезде всех ребят и взрослых осмотрели медики. Ежедневно будет проводиться «утренний фильтр», чтобы выявить детей с признаками респираторных заболеваний. Вес лагеря обеспечены дезинфицирующими средствами и лекарствами от вирусов, персонал проходит тестирование на наличие антител к коронавирусу.

В ближайшие дни откроются лагеря отдыха в Переславском и Борисоглебском районах, социально-оздоровительный центр «Чайка» в Тутаевском районе, оздоровительный центр «Высоковский бор» в Рыбинском районе. Детский лагерь имени М.Горького начнет работу 11 июля.

Напомним, что дневные лагеря смогут открыться не раньше 20 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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