Вышла из дома и пропала: в Рыбинске ищут пожилую женщину
Пенсионерка страдает потерей памяти
В Рыбинске ищут 66-летнюю Тамару Михайловну Власову. ФОТО: группа "Поисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославской области" ВКонтакте
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В Рыбинске ищут 66-летнюю Тамару Михайловну Власову. Женщина 5 июля вышла из дома в районе Заволжье-2 и пропала.
Рост пропавшей 150 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы седые до плеч. Была одета в платье в полоску с коротким рукавом, черные брюки, белую короткую куртку, на ногах – розовые сланцы. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи, страдает потерей памяти.
Если вы видели Тамару Михайловну или что-то знаете о ее местонахождении, позвоните в полицию по номеру 112 или на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» - 8-800-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU