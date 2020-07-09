2020-07-09T11:13:12+03:00
Общество

Вышла из дома и пропала: в Рыбинске ищут пожилую женщину

Пенсионерка страдает потерей памяти
Светлана Крутикова
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В Рыбинске ищут 66-летнюю Тамару Михайловну Власову. ФОТО: группа "Поисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославской области" ВКонтактеВ Рыбинске ищут 66-летнюю Тамару Михайловну Власову. ФОТО: группа "Поисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославской области" ВКонтакте
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В Рыбинске ищут 66-летнюю Тамару Михайловну Власову. Женщина 5 июля вышла из дома в районе Заволжье-2 и пропала.

Рост пропавшей 150 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы седые до плеч. Была одета в платье в полоску с коротким рукавом, черные брюки, белую короткую куртку, на ногах – розовые сланцы. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи, страдает потерей памяти.

Если вы видели Тамару Михайловну или что-то знаете о ее местонахождении, позвоните в полицию по номеру 112 или на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» - 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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