Вышла из дома и пропала: в Рыбинске ищут пожилую женщину

9 Июль 2020 2020-07-09T11:13:12+03:00

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В Рыбинске ищут 66-летнюю Тамару Михайловну Власову. Женщина 5 июля вышла из дома в районе Заволжье-2 и пропала.

Рост пропавшей 150 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы седые до плеч. Была одета в платье в полоску с коротким рукавом, черные брюки, белую короткую куртку, на ногах – розовые сланцы. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи, страдает потерей памяти.

Если вы видели Тамару Михайловну или что-то знаете о ее местонахождении, позвоните в полицию по номеру 112 или на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» - 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU