Телефоны, дрожжи, спирт: ярославцы пытались передать в колонию запрещенные предметы
Сотрудники УФСИН по Ярославской области пресекли попытку передать в исправительную колонию №2 в Рыбинске крупную партию запрещенных предметов.
У забора колонии задержали 35-летнего мужчину. Он собирался перебросить через ограждение 33 мобильных телефона, 20 зарядных устройств, 20 USB-кабелей, 7 SIM-карт и 10 бутылок со спиртосодержащей жидкостью.
- Позже 38-летний ярославец попытался передать продукты для одного из осужденных. При досмотре внутри конфет нашли около 4,5 килограмма дрожжей, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В отношении мужчин составили протоколы об административном правонарушении. Ярославцам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU