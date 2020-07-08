Телефоны, дрожжи, спирт: ярославцы пытались передать в колонию запрещенные предметы

8 Июль 2020 2020-07-08T16:30:35+03:00

В рыбинскую колонию пытались передать запрещенные предметы. ФОТО: пресс-служба УФСИН России по Ярославской области

Изменить размер текста: A A

Сотрудники УФСИН по Ярославской области пресекли попытку передать в исправительную колонию №2 в Рыбинске крупную партию запрещенных предметов.

У забора колонии задержали 35-летнего мужчину. Он собирался перебросить через ограждение 33 мобильных телефона, 20 зарядных устройств, 20 USB-кабелей, 7 SIM-карт и 10 бутылок со спиртосодержащей жидкостью.

- Позже 38-летний ярославец попытался передать продукты для одного из осужденных. При досмотре внутри конфет нашли около 4,5 килограмма дрожжей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении мужчин составили протоколы об административном правонарушении. Ярославцам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU