8 Июль 2020 2020-07-08T15:36:49+03:00

В Ярославской области вновь ожидается гроза и сильный ветер Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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Сегодня и завтра, 8 и 9 июля, Ярославскую область вновь может накрыть непогода. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ярославской области.

В среду и в четверг в регионе ожидается дождь, гроза, усиление ветра.

Вчерашняя гроза, а точнее сильный ветер, который ее сопровождал, попортил жизнь многим автомобилистам. Упали несколько деревьев, некоторые из них задели припаркованные рядом машины. Поэтому автомобили сегодня и завтра лучше парковать подальше от деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU