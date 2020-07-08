2020-07-08T15:36:49+03:00
Общество

В Ярославской области вновь ожидается гроза и сильный ветер

МЧС опубликовало предупреждение на 8 и 9 июля
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области вновь ожидается гроза и сильный ветерВ Ярославской области вновь ожидается гроза и сильный ветерФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Сегодня и завтра, 8 и 9 июля, Ярославскую область вновь может накрыть непогода. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ярославской области.

В среду и в четверг в регионе ожидается дождь, гроза, усиление ветра.

Вчерашняя гроза, а точнее сильный ветер, который ее сопровождал, попортил жизнь многим автомобилистам. Упали несколько деревьев, некоторые из них задели припаркованные рядом машины. Поэтому автомобили сегодня и завтра лучше парковать подальше от деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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