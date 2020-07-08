В ярославском перинатальном центре возобновился плановый прием

8 Июль 2020 2020-07-08T16:01:53+03:00

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Ярославский областной перинатальный центр возобновил оказание плановой медицинской помощи.

Открылась служба амбулаторно-поликлинической помощи и дневной стационар для детей раннего возраста, которые нуждаются в динамическом наблюдении и реабилитации. Также свою деятельность возобновили отделения охраны репродуктивного здоровья и гинекологии.

- Медицинская помощь оказывается при строгом соблюдении всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм. В медучреждении - масочный режим, обязательно соблюдение социальной дистанции. Карантин в перинатальном центре пока не отменен, и посещение пациенток запрещено, - подчеркнул директор областного перинатального центра Сергей Кирдянов.

Чтобы исключить возможность наличия инфекции, пациентов сначала будет осматривать терапевт. Отделение гинекологии разделили на два независимых блока, это позволит изолировать плановых и экстренных пациентов. Кроме того, в детской поликлинике увеличили интервалы между приемом пациентов и ограничили допуск членов семьи в помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU