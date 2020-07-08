2020-07-08T16:59:44+03:00
Общество

Прокуратура требует от мэрии Ярославля отремонтировать улицу Громова

Иск направлен в суд
Полина Вачнадзе
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Иск направлен в суд. ФОТО: Прокуратура Дзержинского районаИск направлен в суд. ФОТО: Прокуратура Дзержинского района
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Прокуратура Дзержинского района через суд требует отремонтировать дорогу на улице Громова. Проверка показала, что дорога находится в ужасном состоянии: на участке от дома №44 до улицы Волгоградской кругом выбоины, просадки, проломы, есть колеи и другие повреждения.

- Выявленные в ходе проверки нарушения влияют на безопасность дорожного движения и создают реальную опасность для жизни и здоровья людей, а также повреждают их имущество, - сообщают в прокуратуре.

В суд уже направлен иск, по которому мэрия Ярославля должна привести улице в нормативное состояние. Судебный процесс пока не начался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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