В Ярославле построят два спортивных комплекса за 50 миллионов рублей
Спортивные объекты появятся в Ленинском и Заволжском районах
Спортивные объекты появятся в Ленинском и Заволжском районахФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ярославле подвели итоги голосования по губернаторскому проекту «Решаем вместе». Победителями стали Заволжский и Ленинский районы. Именно там в 2021 году появятся спорткомплексы.
- В Заволжский район направят 30 миллионов рублей, Ленинский получит 20 миллионов. На эти деньги в указанных районах проведут благоустройство и установят многофункциональные спортивно-игровые комплексы, - отметил мэр Ярославля Владимир Волков.
Где именно появятся спортивные объекты, в скором времени определят сами жители.
ИСТОЧНИК KP.RU