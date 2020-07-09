В Ярославле построят два спортивных комплекса за 50 миллионов рублей

9 Июль 2020 2020-07-09T08:05:10+03:00

Спортивные объекты появятся в Ленинском и Заволжском районах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спортивные объекты появятся в Ленинском и Заволжском районах

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В Ярославле подвели итоги голосования по губернаторскому проекту «Решаем вместе». Победителями стали Заволжский и Ленинский районы. Именно там в 2021 году появятся спорткомплексы.

- В Заволжский район направят 30 миллионов рублей, Ленинский получит 20 миллионов. На эти деньги в указанных районах проведут благоустройство и установят многофункциональные спортивно-игровые комплексы, - отметил мэр Ярославля Владимир Волков.

Где именно появятся спортивные объекты, в скором времени определят сами жители.

ИСТОЧНИК KP.RU