2020-07-09T08:05:10+03:00
Общество

В Ярославле построят два спортивных комплекса за 50 миллионов рублей

Спортивные объекты появятся в Ленинском и Заволжском районах
Светлана Крутикова
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Спортивные объекты появятся в Ленинском и Заволжском районахСпортивные объекты появятся в Ленинском и Заволжском районахФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ярославле подвели итоги голосования по губернаторскому проекту «Решаем вместе». Победителями стали Заволжский и Ленинский районы. Именно там в 2021 году появятся спорткомплексы.

- В Заволжский район направят 30 миллионов рублей, Ленинский получит 20 миллионов. На эти деньги в указанных районах проведут благоустройство и установят многофункциональные спортивно-игровые комплексы, - отметил мэр Ярославля Владимир Волков.

Где именно появятся спортивные объекты, в скором времени определят сами жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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