Медсестра из Переславля умерла не от COVID-19

8 Июль 2020 2020-07-08T15:04:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Медсестра переславской поликлиники Валентна Наумова умерла 5 июня. Так как скончалась женщина в ярославской госпитале, оборудованном для COVID-пациентов, одной из основных версий ее смерти стал коронавирус. Однако сегодня, 8 июля, появилась информация, что причиной смерти Валентины Наумовой стало совсем иное заболевание, судя по всему, связанное с сердечно-сосудистой болезнью.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. Как это часто бывает в последнее время, в ведомстве сослались на медицинскую тайну.

ИСТОЧНИК KP.RU