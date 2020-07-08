2020-07-08T15:04:50+03:00
Общество

Медсестра из Переславля умерла не от COVID-19

Официальной причиной смерти стало другое заболевание
Полина Вачнадзе
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Медсестра из Переславля умерла не от COVIDМедсестра из Переславля умерла не от COVIDФото: Александр ГЛУЗ
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Медсестра переславской поликлиники Валентна Наумова умерла 5 июня. Так как скончалась женщина в ярославской госпитале, оборудованном для COVID-пациентов, одной из основных версий ее смерти стал коронавирус. Однако сегодня, 8 июля, появилась информация, что причиной смерти Валентины Наумовой стало совсем иное заболевание, судя по всему, связанное с сердечно-сосудистой болезнью.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. Как это часто бывает в последнее время, в ведомстве сослались на медицинскую тайну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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