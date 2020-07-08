2020-07-08T14:42:14+03:00
Звезды

В Ярославской области нашли бесхозные церкви

И даже церковные ансамбли
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области нашли бесхозные церквиВ Ярославской области нашли бесхозные церквиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Прокуратура на территории Некоузского района обнаружила объекты культурного наследия, которые никому не принадлежат. Это были и отдельно стоящие церкви, и церковные ансамбли.

- Проверка показала, что данные объекты не находятся в государственной или муниципальной собственности, собственник или иной законный владелец не определен. Соответственно они являются бесхозными, - сообщили в пресс-службе ярославской областной прокуратуры.

При этом, сообщает ведомство, местные власти никаких мер, чтобы найти церквям хозяев не предпринимают, тем самым создают угрозу утраты объектов культурного наследия. Вероятно всего, им это придется делать по решению суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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