Ярославна оставила двоих детей в машине на жаре

8 Июль 2020 2020-07-08T13:16:11+03:00

В отношении женщины, которая оставила дочь 2 лет и сына 5 лет одних в автомобиле, составлен протокол Фото: Евгения ГУСЕВА

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Припаркованную у торгового центра машину, в которой находились двое детей, заметили прохожие. На улице стояла жара, а мальчик и девочка сидели в закрытом автомобиле уже больше часа. Неравнодушные ярославцы вызвали полицию.

- Сотрудникам полиции мать пояснила, что отлучилась ненадолго в химчистку, но неожиданно у нее ухудшилось состояние здоровья из-за чего она и задержалась, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В отношении женщины, которая оставила дочь 2 лет и сына 5 лет одних в автомобиле, составлен протокол. Также с ней провели профилактическую беседу.

Полиция предупреждает: не оставляйте ребенка одного в машине, даже если малыш спит. Он может получить тепловой удар или переохлаждение, в зависимости от времени года. Также ребенок может запутаться в ремнях безопасности и задушить сам себя.

ИСТОЧНИК KP.RU