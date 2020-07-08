В Ярославле сильный ветер повалил несколько деревьев

8 Июль 2020 2020-07-08T15:26:41+03:00

Во время грозы в Ярославле сильный ветер повалил деревья. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

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Сильный ветер, который разбушевался вчера во время сильной грозы, повалил несколько деревьев в Ярославле. Очевидцы в социальных сетях поделились своими фотографиями. Одно дерево упало на машину, произошло это в районе Которосльной набережной. Другое – уже на Республиканском проезде – повредило крышу автомобиля.

Кстати, по данный Gismeteo, в Ярославскую область гроза может прийти сегодня и завтра. При этом температура воздуха резко с +30 опустится до +18-+20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU