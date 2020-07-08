В Ярославле сильный ветер повалил несколько деревьев
Пострадали как минимум две машины
Во время грозы в Ярославле сильный ветер повалил деревья. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
Изменить размер текста:
Сильный ветер, который разбушевался вчера во время сильной грозы, повалил несколько деревьев в Ярославле. Очевидцы в социальных сетях поделились своими фотографиями. Одно дерево упало на машину, произошло это в районе Которосльной набережной. Другое – уже на Республиканском проезде – повредило крышу автомобиля.
Кстати, по данный Gismeteo, в Ярославскую область гроза может прийти сегодня и завтра. При этом температура воздуха резко с +30 опустится до +18-+20 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU