В Ярославле водитель сбил коляску с ребенком

8 Июль 2020 2020-07-08T13:30:50+03:00

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ЧП произошло в Ярославе на улице 1-я Жилая вчера, 7 июля, около половины 11 вечера. Мужчина на «Хонде» наехал на детскую коляску, в которой был 4-летний ребенок. С места аварии, как сообщает пресс-службе УМВД по Ярославской области, водитель скрылся, но почти сразу его остановили очевидцы, среди них был сотрудник ярославского управления Росгвардии. Росгвардеец и свидетели ДТП передали мужчину приехавшим сотрудникам следственно-оперативной группы.

- Установлено, что водитель 1996 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, права управления транспортными средствами у него нет, - сказали в полиции.

4-летнего мальчика с травмами госпитализировали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU