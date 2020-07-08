2020-07-08T11:04:11+03:00
Общество

Центр Ярославля снова перекроют для движения транспорта

Губернатор области будет вручать машины
Полина Вачнадзе
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Время снятия ограничений пока не известноВремя снятия ограничений пока не известноФото: Мэрия Ярославля
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Центр Ярославля для движения транспорта будет перекрыт в среду, 9 июля, с 12:00. Время снятия ограничений пока не известно. Как сообщается пресс-служба мэрии, обычный порядок движения автомобилей возобновится, как только окончится мероприятия.

- На Советской площади губернатор региона Дмитрий Миронов будет вручать транспортные средства, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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