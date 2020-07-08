Жителя Ярославской области осудят за распространение порнографии

8 Июль 2020 2020-07-08T12:36:57+03:00

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31-летний житель Гаврилов Ямского района, казалось бы, не сделал ничего такого. Ну, вошел в социальную сеть под псевдонимом, ну, скопировал у одного из пользователей порнографический материал, ну, кинул на свою страницу. Вряд ли делая все это, мужчина думал, что совершает преступление. Однако незнание закона, не освобождает от ответственности, а оборот порнографии, как и ее изготовление, в нашей стране запрещен. Так что теперь грозит гаврилов-ямцу до 6 лет лишения свободы. Как говорится, посмотрел видео для взрослых… Не спасло даже вымышленное имя, под которым обвиняемый входил в соцсеть.

Как сообщает прокуратура района, дело, возбужденное по статье 242 УК РФ «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов с информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет», уже направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU