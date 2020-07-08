2020-07-08T10:27:28+03:00
Общество

Ярославский волейбольный клуб погасил долги более чем на 20 миллионов рублей

Пришлось заплатить и исполнительский сбор в 1 миллион
Полина Вачнадзе
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Ярославский волейбольный клуб погасил долги более чем на 20 миллионов рублейЯрославский волейбольный клуб погасил долги более чем на 20 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ярославский волейбольный клуб имел долги по зарплате и налогам, а также был должен индивидуальным предпринимателям. Общая сумма составляла более 20 миллионов рублей.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство, предупредив об этом должника. Он был уведомлен и о том, что в случае несвоевременного исполнения требований приставов, будет обязан выплатить исполнительский сбор.

- Установив расчетные счета должника, сотрудник службы направил постановление об удержании денежных средств. Но в установленный срок задолженность не была погашена. Исполнительский сбор составил 1 миллион рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

В итоге долг клуб все же выплатил. На счета взыскателей было перечислено 13 миллионов рублей – эти деньги пошли на заработные платы. На 12 миллионов пополнился бюджет – столько клуб был должен по налогам и сборам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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