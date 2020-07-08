Рыбинск отметит свой 949-й день рождения. Предварительная программа

8 Июль 2020 2020-07-08T09:35:32+03:00

В этом году праздник пройдет с оглядкой на коронавирус

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Рыбинск готовится отметить свой очередной день рождения. Торжества намечены на 1 августа и пройдут под названием «Рыбинск. Старт на 950».

Главной особенностью праздника в этом году станет большое количество площадок, на которых можно будет держать дистанцию между гостями. Пройдет беговой полумарафон «Великий Хлебный путь», состоится авиашоу и водный праздник. На площади Дерунова будет организована народная сцена, а на Красной площади – ярмарки народного творчества.

В этот раз под праздник обустроят новые площадки – Никольский бульвар и улицу Ломоносова. Здесь состоится семейный фестиваль «Вместе с папой». В Карякинском парке выступят местные музыканты и поэты, а вечером здесь сыграет окрест имени Аркадия Шацкого.

Впервые в праздновании Дня города задействуют Лозовский (Журавлевский) парк, где Музей Советской эпохи откроет интерактив «Назад в СССР».

Любителей театрального искусства ждет Театральный дворик. На перроне железнодорожного вокзала разврнется историческая реконструкция, анна привокзальной площади откроется новый объект «Паровоз».

Молодежные программы ждут всех в Волжском парке. Музеи фортепьяно, адмирала Ушакова и музей-заповедник готовят экспозиции, выставки и экскурсии. Также планируются интерактивные экскурсионные программы к памятнику археологии «Усть-шексна» и теплоходные прогулки по Рыбинскому водохранилищу.

Завершится День города концертом «У Парадной лестницы» и фестивалем фейерверков «Екатерининские шутихи» на набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU