2020-07-08T08:02:50+03:00
Общество

Акция «Бессмертный полк» в Ярославле: как принять участие и где пройдет

Шествие состоится 26 июля
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Шествие состоится 26 июляШествие состоится 26 июляФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

26 июля по улицам Ярославля вновь пройдет «Бессмертный полк». Принять в ней участие сможет каждый желающий, правда, плотно сомкнуть ряды в этом году не получится – обязательным условием является соблюдение социальной дистанции. Кроме того, все участники должны быть в медицинских масках.

Сбор участников «Бессмертного полка» состоится на Первомайском бульваре. Далее колонна продет по маршруту: памятник Некрасову, Народный переулок, Советская площадь, правая сторона улицы Челюскинцев, Вечный огонь.

О времени начала акции и условиях формирования колонны организаторы сообщат дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Центр Ярославля снова перекроют для движения транспорта
Ярославский волейбольный клуб погасил долги более чем на 20 миллионов рублей
Рыбинск отметит свой 949-й день рождения. Предварительная программа
В Ярославской области горел мусорный полигон
Акция «Бессмертный полк» в Ярославле: как принять участие и где пройдет
Ярославец обокрал квартиру нового приятеля
Ярославле на продажу вновь выставили Ленинский рынок
В Ярославле выберут место для установки памятной стелы
В Рыбинске из окна выпала двухлетняя девочка
Сбербанк увеличил сумму кредита по программе ипотеки «Господдержка 2020»
Жителя Переславля-Залесского будут судить за смертельное ДТП
Ярославцам рассказали, сколько они будут платить за ремонт ям во дворах
В Ярославской области утонула 15-летняя девушка
В Ярославской области начали применять новый метод предупреждения инсультов
В Ярославской области взяли москвичей с 24 килограммами наркотиков
Ярославские сады приняли почти 18 тысяч детей
В Ярославской области от коронавируса умерли еще три человека
Ярославцев предупредили: будет жарко
В Ярославской области в пруду утонул 52-летний мужчина
В Ярославской области мужчина-водитель пострадал в тройном столкновении грузовиков
В Ярославской области с колокольни сняли травмированного звонаря. ВИДЕО
Неизвестные осквернили памятник хоккеиста в Ярославле