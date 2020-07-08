Акция «Бессмертный полк» в Ярославле: как принять участие и где пройдет
26 июля по улицам Ярославля вновь пройдет «Бессмертный полк». Принять в ней участие сможет каждый желающий, правда, плотно сомкнуть ряды в этом году не получится – обязательным условием является соблюдение социальной дистанции. Кроме того, все участники должны быть в медицинских масках.
Сбор участников «Бессмертного полка» состоится на Первомайском бульваре. Далее колонна продет по маршруту: памятник Некрасову, Народный переулок, Советская площадь, правая сторона улицы Челюскинцев, Вечный огонь.
О времени начала акции и условиях формирования колонны организаторы сообщат дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU