Акция «Бессмертный полк» в Ярославле: как принять участие и где пройдет

8 Июль 2020 2020-07-08T08:02:50+03:00

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26 июля по улицам Ярославля вновь пройдет «Бессмертный полк». Принять в ней участие сможет каждый желающий, правда, плотно сомкнуть ряды в этом году не получится – обязательным условием является соблюдение социальной дистанции. Кроме того, все участники должны быть в медицинских масках.

Сбор участников «Бессмертного полка» состоится на Первомайском бульваре. Далее колонна продет по маршруту: памятник Некрасову, Народный переулок, Советская площадь, правая сторона улицы Челюскинцев, Вечный огонь.

О времени начала акции и условиях формирования колонны организаторы сообщат дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU