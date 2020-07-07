7 Июль 2020 2020-07-07T14:03:05+03:00

Ярославцам рассказали, сколько они будут платить за ремонт ям во дворах Фото: Мария ЛЕНЦ

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Как отметили на общегородском совещании в мэрии города, платить или не платить за ремонт дворовых ям – дело сугубо добровольное. То есть, хотят собственники новый асфальт – пусть раскрывают кошелек, желают сэкономить – значит, продолжают маневрировать среди ям и ухабов.

Для тех, кто готов жить в комфорте, пояснили механизм взимания платы за ремонт ям.

- Если во дворе есть несколько ям площадью пять квадратных метров, то стоимость ремонта одного квадратного метра – 611 рублей. Стоимость на 1 квадратный метр помещения - 61 копейка. При площади квартиры в 46 квадратов, платеж в месяц составит 28 рублей 11 копеек, - сказала первый заместитель директора ДГХ Наталья Шетнева.

При этом, речь идет исключительно о придомовой и отмежеванной территории. Ремонт будут производить либо управляющие компании, либо ТСЖ.

ИСТОЧНИК KP.RU