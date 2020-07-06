6 Июль 2020 2020-07-06T16:55:00+03:00

На неубранный мусор ярославцы могут пожаловаться через QR-код Фото: Мэрия Ярославля

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Теперь ярославцы смогут жаловаться на неубранный мусор по-современному: при помощи гаджетов и QR-кодов. Их установили на контейнерных площадках.

В коде будет зашифрована ссылка, которая приведет на сайт Единой диспетчерской службы ЖКХ Ярославля. После сканирования свое обращение можно написать в специальном разделе: заполнить форму и добавить к заявке фото или файлы. Видимо, без QR-кодов жалобы от ярославцев на ненадлежащее обслуживание мусорных площадок до адресата не всегда доходили. А теперь-то заживем в чистоте.

- В онлайн режиме заявка поступает в ЕДС, исполнитель ее берет в работу и выезжает на место, - рассказала начальник отдела «Единой диспетчерской службы ЖКХ» МКУ «Информационно-расчетный центр» Наталья Родионова.

При оформлении заявителю нужно указать свой телефон для обратной связи. Диспетчер должен сам перезвонить и уточнить сроки исполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU