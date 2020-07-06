2020-07-06T16:18:24+03:00
Общество

В Ярославле поздравляют пары, которые прожили вместе 50 и более лет

Чествование таких семей уже стало традицией
Полина Вачнадзе
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Медаль «За любовь и верность» вручили чете Тарутиных.Медаль «За любовь и верность» вручили чете Тарутиных.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле накануне Дня семьи, любви и верности начали поздравлять пары, которые прожили вместе 50 и более лет. Сегодня, 6 июля, медаль «За любовь и верность» вручили чете Тарутиных.

Леонид Александрович и Галина Ивановна вместе уже 51 год. Вырастили двоих детей – сына и дочь. Они не только родители, но и бабушка с дедушкой – у пары двое внуков, старший буквально вчера вернулся из армии. Секретами своей счастливой семейной жизни Тарутины называют уважение друг к другу, взаимопонимание и терпение.

- Сейчас мы живем вдвоем и нам так хорошо вместе. Мы оба на пенсии, друг другу до сих пор помогаем, и даже помощь детей нам не особо требуется. Нас свела не жизнь, а сама судьба, - считают муж и жена.

Чествование таких пар накануне Дня семьи, любви и верности в Ярославле уже стало доброй традицией. С 2008 года в городе поздравили более 100 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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